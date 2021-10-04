Как отразились коронавирусные ограничения на концертах в Краснодаре

Новость о том, что в России запретили массовые мероприятия, взбудоражила жителей Краснодара. Связано это с «крайне напряженной» ситуацией с коронавирусом. Представители Роспотребнадзора объяснили - никаких дополнительных ограничений на проведение мероприятий с большим количеством участников не вводилось. Тем не менее краснодарцев интересует, состоятся ли ближайшие запланированные концерты.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», ничего отменять не будут. Так, в ДКЖД 5 октября по графику запланировано выступление музыканта Глеба Самойлова.

- Концерт состоится, ограничения не влияют на его проведение, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в кассе.

Напомним, в конце июля на Кубани запретили проведение и посещение массовых мероприятий численностью свыше 500 человек. С тех пор это ограничение постоянно продляют.