В Тимашевске отметили Всероссийский день ходьбы спортивными мероприятиями

После выступлений колонна участников отправилась по маршруту в центр города. Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

В воскресенье, 3 октября, в Тимашевске прошло мероприятие, посвященное Всероссийскому дню ходьбы. Город стал краевой площадкой, куда приехали гости из Краснодара: олимпийская чемпионка и депутат ЗСК Ирина Караваева, а также заместитель министра физической культуры и спорта Вячеслав Никитин.

- Тимашевск в этом году был выбран региональной площадкой. Почетными гостями праздника стали ветераны спорта разных лет и спортивная общественность Тимашевского района. Городской парк превратился в настоящую арену для турниров, - рассказала Ирина Караваева.

Началось мероприятие со всеобщей зарядки, затем участники разошлись по тематическим зонам: организаторы подготовили для гостей мастер-класс по сборке и разборке оружия, брейк-дансу, показательные выступления на воркаут-площадке, скейт-зоне. Также работали зоны сдачи нормативов ГТО, курсанты тимашевского казачьего кадетского корпуса продемонтрировали умения в рукопашном бою, а также в гиревом спорте.

После выступлений колонна участников отправилась по маршруту в центр города. Здесь почетные гости возложили цветы на мемориальном комплексе к военным памятникам. Завершилось мероприятие выдачей почетных грамот самым активным участникам.

- Праздник подобного формата мы проводим впервые, здесь и с количеством участников было главное не переборщить, все-таки в крае еще остается запрет на массовые мероприятия. Но все прошло в рамках разумного, участники остались довольными, а это главное, - рассказал мэр Тимашевска Николай Панин.