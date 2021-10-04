Фото: Кавказский заповедник

Серая цапля поселилась в сочинском парке "Южные культуры". Нового обитателя заметили сотрудники парка и многочисленные посетители.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника, обычный для этого региона вид выбирает место обитания возле прудов, где достаточно пищи. На островке большого пруда и заметили серую цаплю, важно и по-хозяйски шагающую по помосту. По словам сотрудников парка «Южные культуры», которые ухаживают за обитателями водоемов, надолго цапля на пруду не задерживается, вольная птица прилетает, очевидно, чтобы поохотиться на рыбу.

Кстати, это не первый случай, когда в парке обосновываются дикие птицы. В прошлом году здесь обнаружили рыжую цаплю - довольно редкий вид. Птица была ранена, ей сделали операцию и оставили на реабилитацию в вольере. Спустя месяц, окрепнув, цапля улетела.