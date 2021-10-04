ВТБ запустил новую страховку от мошенников

ВТБ предложил клиентам комплексный продукт, включающий страховку от мошенничества и юридический сервис. В случае сомнительного списания средств с карты юристы окажут застрахованному помощь с документами для страховой компании или с оформлением возврата денег.

Новый продукт предусматривает страхование карт и счетов клиентов от мошеннических списаний и распространяется в том числе на счета и карты, открытые в других российских банках. Страховка покрывает основные типы мошеннических списаний, включая хищение денег с помощью методов социальной инженерии – когда злоумышленники обманом получили от клиента данные его карты или пароль от личного кабинета по телефону, в SMS или через мессенджеры.

Помимо страховки, комплексное предложение включает полноценную поддержку клиента при наступлении страхового случая или оформления возврата средств при спорных транзакциях (сервис «чарджбэк»). Партнеры по проекту помогут клиенту оформить заявление в банк, в котором проведена транзакция, при необходимости оспорить сомнительное списание – например, если при онлайн-покупке оплаченный товар не был отправлен продавцом или потерялся при доставке. Кроме того, при страховом событии юристы окажут помощь с пакетом документов, который необходимо подать в страховую компанию.

- В сентябре мы зафиксировали рост активности телефонных мошенников в полтора раза по сравнению с началом года и на 70% - к прошлому сентябрю. Поэтому страхование карт и счетов от нелегальных списаний становится все более актуальным. Сегодня уже свыше 15 тыс. клиентов обезопасили свои средства с помощью страховой программы, и мы ожидаем дальнейшего роста спроса на этот продукт. Мы постоянно работаем над улучшением качества своих услуг, поэтому дополняем страховку юридическим сервисом «чарджбэк» – это сделает процесс урегулирования страхового случая более простым и комфортным для клиента. В дальнейшем в планах банка – развитие комплексного страхового продукта за счет дополнения базовой услуги новыми сервисами, а также расширение линейки подписок, - комментирует Дмитрий Пугашкин, начальник управления «Страхование» ВТБ.

Подключиться к программе можно в интернет-банке ВТБ Онлайн, до конца месяца возможность оформить продукт появится в мобильном банке и во всех отделениях ВТБ. Пролонгация полиса осуществляется в формате подписки. Программа реализуется в партнерстве со страховой компанией «СОГАЗ», предоставляющей услугу страхования, и компанией Cosmovisa, оказывающей юридическую поддержку.

Сейчас клиенты ВТБ могут оформить комплексный продукт в одном из двух тарифов: «Оптимальный» (страховая сумма до 300 тыс. рублей) и «Максимальный» (до 600 тыс. рублей). Страховая программа покрывает утрату ПИН-кода, копирование данных карты и кражу полученных в банкомате наличных, случаи фишинга и скимминга, а также хищения средств мошенниками через интернет-банк, в том числе с помощью вредоносного ПО. Кроме того, полис защищает средства клиента при хищении средств с помощью поддельных документов.