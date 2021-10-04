Школьный психолог из Крымска вошел в топ-15 лучших специалистов страны

Подвели итоги конкурса на звание лучшего педагога-психолога в стране. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

4 октября в Москве подвели итог национального конкурса «Педагог-психолог России - 2021». Как сообщили в администрации Краснодарского края, регион на этом конкурсе представляла Ирина Ларина, работающая в СОШ № 3 города Крымска. Она стала лауреатом и вошла в 15 лучших педагогов-психологов страны.

Ирине Лариной вручили приз – мультимедийную цифровую лабораторию для занятий с детьми.

Сегодня почти все школы региона укомплектованы педагогами-психологами. Они помогают школьникам справиться с учебной нагрузкой и преодолеть проблемы взросления.