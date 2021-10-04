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Общество4 октября 2021 18:11

У кубанских акробатов восемь медалей чемпионата Европы

Пять золотых и три серебряные медали увезли кубанские спортсмены с соревнований
Евгения ХАЛИКОВА
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У краснодарских акробатов 8 медалей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

У краснодарских акробатов 8 медалей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На чемпионате Европы по спортивной акробатике, который проходил в Италии, кубанские акробаты выиграли пять золотых медалей и трижды были удостоены серебра. Всего в национальную сборную было отобрано 11 спортсменов из Краснодарского края.

- Наши акробаты завоевали награды в трех видах программы – женском многоборье, мужских парах и женской тройке, - рассказали в администрации Краснодарского края.

Краснодарский край считают центром развития этого вида спорта. В региональных спортшколах края занимаются почти 2,5 тысячи ребят. 25 наших акробатов входят в состав сборной России. За последние годы кубанцы завоевали более 350 медалей на престижных спортивных турнирах.