У кубанских акробатов восемь медалей чемпионата Европы

У краснодарских акробатов 8 медалей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На чемпионате Европы по спортивной акробатике, который проходил в Италии, кубанские акробаты выиграли пять золотых медалей и трижды были удостоены серебра. Всего в национальную сборную было отобрано 11 спортсменов из Краснодарского края.

- Наши акробаты завоевали награды в трех видах программы – женском многоборье, мужских парах и женской тройке, - рассказали в администрации Краснодарского края.

Краснодарский край считают центром развития этого вида спорта. В региональных спортшколах края занимаются почти 2,5 тысячи ребят. 25 наших акробатов входят в состав сборной России. За последние годы кубанцы завоевали более 350 медалей на престижных спортивных турнирах.