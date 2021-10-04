В Краснодаре будут бороться с нелегальными свалками строительного мусора

В Краснодаре ужесточат наказание за незаконные свалки. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краевом центре будут бороться с теми, кто не соблюдает правила вывоза стройматериалов. Это касается и тех, кто делает дома ремонт, а битую кафельную плитку или старую мебель выносит на контейнерные площадки. Исполняющий обязанности главы города Евгений Наумов поручил проработать механизм борьбы с незаконной утилизацией отходов.

— На сегодняшний день состояние части контейнерных площадок в городе крайне неприглядное. Региональному оператору необходимо следить за надлежащим санитарным состоянием не только мусорных контейнеров, но и самих площадок. Кроме того, нередко подъезжают ГАЗели, открывают борта и высыпают рядом с баками крупный строительный мусор. С этим нужно бороться совместными усилиями. Механизм решения проблемы мы должны проработать в кратчайшие сроки, — рассказал Евгений Наумов.

Ужесточат наказания и в отношении «черных утилизаторов», которые вывозят отходы не на полигоны или в переработку, а сваливают в полях или в лесополосах.

К 2024 году в Краснодаре будет запущен завод по переработке мусора в районе хутора Копанского. Предприятие займет территорию 100 га.