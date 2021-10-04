25 сотрудников департамента архитектуры Краснодарского края скрыли доходы

Прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции

Прокуратура Краснодарского края в ходе проверки регионального департамента по архитектуре и градостроительству выявила фальсификации в декларациях о доходах сотрудников ведомства за 2018-2019 годы. 25 госслужащих предоставили неверные и неполные данные о своем материальном достатке. Так, умышленно или нечаянно, были забыты банковские счета, супруги-бизнесмены, дополнительный источник дохода в размере 300 тысяч рублей и доля в квартире.

- По инициативе прокуратуры 25 государственных гражданских служащих департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, а также руководитель подведомственного департаменту учреждения привлечены к ответственности за нарушения законодательства о противодействии коррупции, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Информация передана губернатору Краснодарского края.