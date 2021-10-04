Для выявления самостроев в Сочи работает горячая линия

С начала года в Сочи выявили 300 самостроев. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи заработала горячая линия, позвонив по которой можно узнать законность строительства любого жилого многоквартирного дома. Об этом 4 октября сообщили в администрации города-курорта. Памятки с номером телефона и инструкцией получили все председатели территориальных общественных самоуправлений. Таким образом уже удалось выявить несколько самостроев на ранней стадии.

- С помощью одного звонка общественники узнали, что на земле, выделенной под индивидуальное строительство, возводится жилой комплекс «Олимпийские огни». . Материалы проверки были предоставлены в правовой департамент администрации Сочи, после чего в суд отправлено исковое заявление с требованием снести постройки, — рассказал начальник отдела земельного контроля по Адлерскому району управления муниципального земельного контроля администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Степан Пахомов

С начала 2021 года в Сочи уже выявили более 300 самостроев, свыше 180 случаев, обнаружено только в Адлерском районе.

Сочинцы могут сообщать о фактах строительства с признаком незаконно возведенного объекта в администрацию города по телефону +7-928-20-59-0-59