В Краснодаре стали меньше воровать люки с колодцев коммуникаций

В Краснодаре стали меньше вороват люки. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На дорогах Краснодара с начала 2021 было восстановлено более 200 люков, которые были похищены злоумышленниками. В администрации краевого центра заявили, что количество таких краж с каждым годом становится меньше. Например, в 2020 году за аналогичный период было похищено 477 люков, в 2019 – 595.

— В этом году в разы меньше стало таких хищений. В том числе благодаря работе полицейских, которые работают по нашим заявкам. Они держат на контроле все пункты металлоприема. Кроме того, в СМИ была проведена большая работа, и это тоже дало результат, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства сказал Владимир Архипов.

Всего за три года в Краснодаре были выявлены факты хищения 1173 люков на сумму более 7 млн рублей выявлены факты хищения 1173 люков, сумма ущерба составила 7 млн руб.

О фактах пропажи крышек колодцев можно сообщить в Центр мониторинга дорожного движения и транспорта и в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Оттуда сведения передаются в полицию.