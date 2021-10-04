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Происшествия4 октября 2021 21:59

На Мамайском перевале в Сочи просело дорожное полотно

Очевидцы рассказывают о широкой трещине в дорожном полотне, автомобильное движение затруднено
Евгения ХАЛИКОВА
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Всю дорогу пересекли широкие трещины.

Всю дорогу пересекли широкие трещины.

В Сочи на федеральной трассе А-147 в районе Мамайского перевала после залповых ливней треснуло и просело дорожное полотно.

По информации Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» практически всю ширину дороги раскололи две поперечные трещины толщиной от 15 до 70 см.

На месте дежурят экипажи ГИБДД и спецтехника. Движение большегрузов через Мамайский перевал сейчас запрещено.

Работает только одна полоса, движение по ней осуществляется в реверсивном порядке.

На Мамайский перевал прибывает дорожная техника.