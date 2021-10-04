На Мамайском перевале в Сочи просело дорожное полотно

Всю дорогу пересекли широкие трещины.
В Сочи на федеральной трассе А-147 в районе Мамайского перевала после залповых ливней треснуло и просело дорожное полотно.
По информации Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» практически всю ширину дороги раскололи две поперечные трещины толщиной от 15 до 70 см.
На месте дежурят экипажи ГИБДД и спецтехника. Движение большегрузов через Мамайский перевал сейчас запрещено.
Работает только одна полоса, движение по ней осуществляется в реверсивном порядке.