В Геленджике из-за строительства развязки меняется движение на трассе М-4 «Дон»

В Геленджике строят новую развязку. Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В Геленджике временно меняют схему движения на трассе М-4 «Дон».

Перемены коснутся участка дороги с 1512-го по 1514-й км. Причина в строительстве новой развязки на пересечении трассы М-4 с улицей Луначарского, сообщают в администрации курорта.

С 5 октября при выезде из Геленджика движение будет возможно только направо, в сторону Джубги.

Для водителей легковых автомобилей, направляющихся в сторону Новороссийска предусмотрена «разворотная петля», попасть на которую возможно сделав разворот со специализированной левой полосы. Далее следует выехать на кольцо и повернуть направо.

Также, с 5 октября на данном участке вводят запрет на передвижение большегрузов. Машинам свыше 3,5 тонн и длинномерным автобусам рекомендуется выполнять разворот через улицы вокруг Нового автовокзала либо выезжать из города на «объездную» трассу по ул.Кирова — ул.Объезд.

После введения в эксплуатацию новой развязки местный и транзитный транспортные потоки пойдут по разным уровням. По проекту, время дороги к аэропорту Геленджика сократится вдвое