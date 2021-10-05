Следственный комитет начал проверку из-за холодных батарей в детских садах Адыгеи

Батареи детских садов Адыгеи до сих пор холодные Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следственный комитет Адыгеи начал проверку по факту жалоб на отсутствие отопления в местных детских садах. Отопительный сезон в республике начался досрочно в конце сентября. Первыми тепло должны были дать в социальные объекты, сообщили в администрации Майкопа.

Однако, батареи стали теплыми далеко не везде, где в этом нуждались. Как сообщили в Следственном комитете Адыгеи, теплоснабжение нескольких школ и детских садов в столице республики так и не началось.

Следователи инициировали проверку.