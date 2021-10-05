Узнали, где будут отключения света в Сочи 5 октября 2021

В Сочи запланированы веерные отключения электроэнергии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причина отключений традиционна - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования, но придется потерпеть неудобства.

В Адлерский район электрики приедут рано утром, ремонтные работы здесь планируют начать примерно в 5 утра. Посидеть без света придется жителям улиц Петрозаводская, Лазурная Долина; Ермоловская, Ромашек, Взлётная, Ленина. В поселке Чвижепсе обесточена будет база отдыха «Горная речка» и дома по улицам Киевская, Дзержинского, Чернышевского, Цитрусовая, Ленина, Герцена, Аэрофлотская и Короленко. Из-за планового ремонта на сетях будут отменены и часть тренировок в Спорткомплексе «Юность».

Жителям Хостинского района тоже придется столкнутся с определенными трудностями из-за отсутствия электроэнергии. Речь идет о домах, расположенных на улицах Есауленко, Абовяна и Леселидзе. Также под ограничения попадут дома на переулке Юртовский и жилищно-строительные кооперативы "Медик", "Лесное" и "Вишневый".

В Центральном внутригородском округе не будет света в домах на переулках Рахманинова, Хлебозаводской и Рабочий, а также на улицах Кавказская, Виноградная и Горького. Пройдут планово-ремонтные работы и в садовом обществе «Заря-3».