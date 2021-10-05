В Краснодаре 6 октября зазвучат сирены

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре в среду, 6 октября, проведут командно-штабные учения. В них примут участие более 800 человек, задействовано почти 100 единиц техники.

Мероприятие пройдет в два этапа. На первом планируют проверить систему оповещения населения и сбора руководящего состава. Второй этап будет посвящен отработке ведения гражданской обороны при возникновении ЧС и в условиях военных конфликтов.

- Проверят готовность сил и средств, работу систем оповещения, отработают действия по ликвидации условного ДТП и возможной утечки опасных веществ, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В 10:40 в региональном центре зазвучат сирены. Также будут транслироваться специальные сообщения на телеканалах.