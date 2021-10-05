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Происшествия5 октября 2021 10:36

Открыто движение по двум полосам через Мамайский перевал в Сочи

Дорогу отремонтировали
Ева МУР
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На дороге сняли реверсивный режим движения автомобилей. Фото: Упрдор "Черноморье"

На дороге сняли реверсивный режим движения автомобилей. Фото: Упрдор "Черноморье"

Открыто движение по двум полосам через Мамайский перевал в Сочи. Дорогу отремонтировали. До этого момента функционировала только одна полоса.

- С 9:40 часов режим реверсивного движения в районе Мамайского перевала снят, также сняты ограничения для движения грузового транспорта, - сообщил "КП" - Кубань" заместитель начальника Упрдор «Черноморье» Сергей Нефедов.

Напомним, из-за продолжительных ливней 4 октября дорожное полотно поплыло, на асфальте образовались большие трещины. Но ремонтные работы шли всю ночь, и утром реверсивное движение было снято.