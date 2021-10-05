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Сочинский нацпарк закрыт из-за непогоды. Он возобновит работу после улучшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба организации в инстаграме.

Отмечается, что парк был закрыт из-за штормового предупреждения. Оно действует в Сочи уже несколько дней.

О закрытии нацпарк объявил в понедельник, 4 октября. Временно приостановлено посещение рекреационных объектов и объектов историко-культурного наследия.

Отмечается, что запреты никак не отразились на работе парка «Дендрарий». Он работает в прежнем режиме. Недоступны только канатная дорога и обзорная площадка.

Непогода разгулялась в Сочи в понедельник, 4 октября. За несколько часов на курорте выпала практически месячная норма осадков.

Залповые ливни и грозы ожидаются в городе до конца вторника, 5 октября.