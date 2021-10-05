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Происшествия5 октября 2021 11:25

Сотрудники ФСБ обнаружили подпольный цех с элитным алкоголем на Кубани

Там незаконно производили популярные напитки
Михаил ЖИВОГЛЯДОВ
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Сотрудники ФСБ обнаружили подпольный цех с алкоголем на Кубани. Там незаконно производили популярные напитки.

- Было обнаружено и изъято из незаконного оборота более 40 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что подпольный цех работал в Абинске. На нем производилась продукция под популярными брендами водки, виски и коньяка.

Работал склад на территории завода по производству бытовой химии и средств дезинфекции. Образцы алкоголя отправлены на экспертизу.

Сейчас сотрудники ведомства устанавливают людей, которые организовали производство и сбыт нелегальной продукции.