Фото: instagram.com/vice_governor23/

Анна Минькова показала свою школьную фотографию. Снимок, на котором изображены учитель и класс, вице-губернатор опубликовала в социальной сети Instagram.

- В 1-й класс я пошла в краснодарскую школу №58 в поселке Пашковском. Учась здесь два года, была круглой отличницей благодаря моей учительнице. Она подарила мне абсолютную любовь, а следом за этим и любовь к знаниям. С днем учителя! - подписала фотографию Анна Минькова.

Напомним, 5 октября отмечается Всемирный день учителя. Педагоги принимают поздравления за труд и знания, вкладываемые в учеников.