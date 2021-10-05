217 заболевших коронавирусом выявили на Кубани за сутки

Фото: admkrai.krasnodar.ru

За последние 24 часа на Кубани было сдано 217 положительных тестов на COVID-19. Этот показатель стал одним из самых низких за несколько месяцев.

Больше всего заболевших выявили в Краснодаре. Здесь диагноз коронавирус подтвердился у 45 человек. Еще 24 пациента сдали положительный тест на наличие инфекции в Армавире. Замкнул тройку антирейтингу по количеству новых случаев заражения Сочи. На курорте обнаружили 19 инфицированных.

Отметим, что лучший способ избежать заражения – вакцинация. Она продолжается на Кубани уже около десяти месяцев. За это время прививку от коронавируса поставили свыше 2 миллионов человек.