На Кубани будут судить хозяина зоопарка, в котором подросток пострадал от нападения льва

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В Успенском районе Кубани перед судом предстанет хозяин зоопарка, в котором пострадал подросток. Во время прогулки девочку ударил лев. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, летом текущего года 13-летний подросток отдыхала на турбазе вместе с семьей в селе Марьино. На территории по разрешению установлены клетки с животными. Прогуливаясь около клеток, девочка близко подошла к вольеру, где находился лев. В результате животное лапой ударило подростка, травмировав предплечье и кисть руки.

- В отношении 50-летнего предпринимателя возбуждено уголовное дело за ненадлежащее качество оказываемых услуг, из-за чего пострадала несовершеннолетняя. У владельца вольеров отсутствовала лицензия и не соблюдались требования безопасности. Документы с доказательствами вины переданы для рассмотрения в суд, - прокомментировали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.