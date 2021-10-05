Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Командно-штабные учения состоятся в Краснодаре 6 октября. Они продлятся один день. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что на учения съедутся 814 человек и 97 единиц техники. Они проверят работу систем оповещения населения, отточат ликвидацию утечки опасных веществ и ДТП.

- Нам нужно показать, насколько оперативно и качественно муниципальное звено может реагировать на возможные ЧС, — объяснил глава управления гражданской защиты Краснодара Виталий Казликин.

На время учения жителей Краснодара просят соблюдать спокойствие. Учения будут состоять из двух этапов. На первой стадии участники проверят работу систем оповещения, на втором – введение гражданской обороны при ЧС и военных конфликтах.