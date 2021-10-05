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Более 20 расклейщиков рекламы и граффитистов задержали в Краснодаре. Они орудовали в Центральном округе мегаполиса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что 22 расклейщика и граффитиста были задержаны за два месяца.

- У нас сегодня много зданий, просто увешанных рекламой, часто объявления висят на объектах торговли. Не надо закрывать на это глаза, принимайте меры. Есть же четкие и понятные правила благоустройства для всех, – отметил исполняющий обязанности главы города Евгений Наумов.

В Краснодаре продолжаются рейды по зачистке города от граффити. За последнее время активисты удалили свыше 40 надписей.