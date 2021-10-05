В Краснодаре такси выехало на трамвайные пути после столкновения с маршруткой

В Краснодаре накануне утром такси выехало на трамвайные пути. Легковушка перегородила движение общественного транспорта в результате ДТП, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Водитель авто «Лада Гранта» ехал по улице Кропоткина и на перекрестке с улицей Калинина не уступил дорогу маршрутке. Столкнувшись с ней, легковушка выехала на трамвайные пути.

В результате ДТП никто не пострадал, а трамваи были задержана на 27 минут. Сейчас движение транспорта восстановлено.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о ДТП с участием автобуса и легковушки в Сочи. В результате аварии погиб один человек.