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Происшествия5 октября 2021 12:17

В Краснодаре такси выехало на трамвайные пути после столкновения с маршруткой

Трамваи временно прекратили маршрут, движение на участке уже восстановлено
Светлана ОВДЕЙ
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В Краснодаре накануне утром такси выехало на трамвайные пути. Легковушка перегородила движение общественного транспорта в результате ДТП, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Водитель авто «Лада Гранта» ехал по улице Кропоткина и на перекрестке с улицей Калинина не уступил дорогу маршрутке. Столкнувшись с ней, легковушка выехала на трамвайные пути.

В результате ДТП никто не пострадал, а трамваи были задержана на 27 минут. Сейчас движение транспорта восстановлено.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о ДТП с участием автобуса и легковушки в Сочи. В результате аварии погиб один человек.