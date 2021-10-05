Бесплатно посещать выставки и аттракционы смогут пенсионеры Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Пенсионеры Сочи смогут бесплатно посещать выставки и аттракционы в муниципальных парках отдыха. Накануне, в День пожилого человека, проведена акция, которую решено сделать регулярной. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

– В Сочи проживает около 138,5 тысячи пенсионеров. Акция для них будет проходить в муниципальных парках во всех районах курорта. Так, наше старшее поколение сможет скрасить досуг и провести интересно время, – отметил начальник управления социальной политики администрации города Александр Митников.

Чтобы поучаствовать в акции, пенсионеры предоставляют паспорт, пенсионное удостоверение или справку о размере пенсии, регистрацию по месту жительства в Сочи.