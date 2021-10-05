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Происшествия5 октября 2021 13:52

Реверсивное движение введено на федеральной трассе в Сочи

Здесь частично разрушена часть дороги
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: Упрдор «Черноморье»

Фото: Упрдор «Черноморье»

На федеральной трассе А-147 в районе поселка Лоо введено реверсивное движение. Здесь частично разрушена часть дороги. Об этом сообщает Упрдор «Черноморье» и ГИБДД по Краснодарскому краю.

Речь идет об участке федеральной дороги 156 км + 650 м. Краевая Госавтоинспекция просит водителей воздержаться от поездок по участкам дороги, которые пострадали в результате непогоды.

Напомним, что в Сочи сохраняется штормовое предупреждение. Оно будет действовать как минимум до конца суток, 5 октября.