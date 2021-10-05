Реверсивное движение введено на федеральной трассе в Сочи

Фото: Упрдор «Черноморье»

На федеральной трассе А-147 в районе поселка Лоо введено реверсивное движение. Здесь частично разрушена часть дороги. Об этом сообщает Упрдор «Черноморье» и ГИБДД по Краснодарскому краю.

Речь идет об участке федеральной дороги 156 км + 650 м. Краевая Госавтоинспекция просит водителей воздержаться от поездок по участкам дороги, которые пострадали в результате непогоды.

Напомним, что в Сочи сохраняется штормовое предупреждение. Оно будет действовать как минимум до конца суток, 5 октября.