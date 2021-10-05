В Краснодаре по плану перепись населения пройдут более 1 миллиона жителей

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В Краснодаре для жителей на сайте городской администрации открыт специальный раздел переписи населения. На портале размещена информация о сроках проведения и способах прохождения, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

В частности, краснодарцы могут ознакомиться с вопросами, на которые будут отвечать во время переписи, - жилищные условия, информация о количестве семьи. Дополнительные вопросы составлены и для временно проживающих в стране. Зайти на портал можно свободно, перейдя на официальный сайт администрации Краснодара.

— Участие жителей в переписи позволит получить больше информации о количестве проживающих в городе, условиях жизни, рынке труда, отчего зависит выполнение и корректировка социально значимых программ, — отметил директор департамента внутренней политики администрации города Станислав Харьковский.

Напомним, всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. В Краснодаре по плану ее пройдут более 1 миллиона жителей.