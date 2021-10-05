Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2021 15:45

Умер руководитель управления Федерального казначейства в Адыгее Руслан Чениб

Руслан Чениб скончался на 52 году жизни
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: instagram.com/roskazna/

Фото: instagram.com/roskazna/

Умер руководитель управления Федерального казначейства в Адыгее Руслан Чениб. Он скончался на 52 году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерального казначейства.

Руслан Шхамзевич Чениб окончил с отличием Кубанский ордена Трудового Красного Знамени госагроуниверситет Кубанский государственный аграрный университет , около 20 лет работал в Управлении Федерального казначейства по Республике Адыгея, где в 2002 года руководил Теучежским районным отделением.

В течение трудовой деятельности кандидат экономических наука награжден наградами ведомства, в том числе Почетной грамотой Президента Российской Федерации.

«Комсомольская правда» - Кубань» выражает соболезнования семье ушедшего Руслана Шхамзевича Чениба.