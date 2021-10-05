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Умер руководитель управления Федерального казначейства в Адыгее Руслан Чениб. Он скончался на 52 году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерального казначейства.

Руслан Шхамзевич Чениб окончил с отличием Кубанский ордена Трудового Красного Знамени госагроуниверситет Кубанский государственный аграрный университет , около 20 лет работал в Управлении Федерального казначейства по Республике Адыгея, где в 2002 года руководил Теучежским районным отделением.

В течение трудовой деятельности кандидат экономических наука награжден наградами ведомства, в том числе Почетной грамотой Президента Российской Федерации.

«Комсомольская правда» - Кубань» выражает соболезнования семье ушедшего Руслана Шхамзевича Чениба.