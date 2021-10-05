«Роза Хутор» анонсирует дату открытия нового зимнего сезона

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Курорт «Роза Хутор» планирует открыть новый зимний сезон 17 декабря. Однако, точная дата будет зависеть от погодных условий, прежде всего наличия стабильного снежного покрова.

В преддверии сезона на курорте проведены работы по улучшению горнолыжной зоны. Более удобными для катания станут трассы Тритон, Горизонт, Явор. В целях повышения уровня комфорта появится новый пересадочный хаб между канатными дорогами «Волчья скала», «Кавказский экспресс» и «Заповедный лес». На этом участке за счет демонтажа тоннеля образуется большая открытая площадка, что сделает это транспортное соединение более удобным.

Курорт расширит зону катания на самом популярном и живописном Южном склоне еще на 2,6 км, где на высоте более 1970 метров над уровнем моря проложена новая трасса среднего уровня сложности с прекрасными видовыми характеристиками. Здесь также будет установлен подъемник - ленточный конвейер с галереей, протяженностью 150 пм, производитель - компания LST (Франция- Италия). Еще один «волшебный ковер» (113 пм) появится на Роза Стадион, где в районе Финишной зоны будет открыт новый учебный склон для детей. Таким образом, гости курорта смогут воспользоваться более чем 104 км трасс (это самая большая зона катания в России) и 32 современными подъемниками.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

В предстоящем зимнем сезоне курорт «Роза Хутор» предложит не только разнообразные возможности для активного отдыха на горных трассах, но и увлекательные активности аprès-ski. Будут работать такие аттракционы, как родельбан, оснащенный яркой иллюминацией, тюбинг, высокогорные качели и мосты, в том числе «стеклянный». Уже с 1 декабря в Ледовом дворце начнет действовать семейный каток. В течение сезона отдыхающие смогут также покататься на санях тобогганах, собачьих упряжках, отправиться в велотуры по окрестностям и не только. Совместно с индустриальным партнером курорт предлагает впечатляющие вертолетные прогулки с обзором самых живописных мест Кавказского заповедника.

В ходе сезона на курорте пройдет несколько масштабных спортивных и музыкальных ивентов. Как отметил генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский: «Новый горнолыжный сезон по традиции откроет праздник – День «Роза Хутор». Затем начнутся новогодние и рождественские каникулы, во время которых нашим гостям не придется скучать. Будет работать резиденция Деда Мороза в Горной Олимпийской деревне, планируется зрелищный спуск инструкторов с факелами, волшебные и тематические 3-D шоу на главной площади курорта. Мы, как всегда, сделаем все возможное, чтобы в текущих условиях обеспечить правильное праздничное настроение при соблюдении всех эпидемиологических мер».

Ожидается, что с 18 по 20 февраля курорт примет Международные квалификационные соревнования по фрирайду FWQ (Freeride World Qualifier) - самый важный российский старт 3 *** в рамках международного рейтинга соревнований FWT (Freeride World Tour). Зимнюю фестивальную программу откроет молодежный Tinkoff Rosafest - как обычно с 28 января по 6 февраля. Затем, с 23 по 27 марта состоится самый веселый карнавал BoogelWoogel, а музыкально-спортивный Нью Стар Кэмп пройдет с 1 по 10 апреля.