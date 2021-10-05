На Кубани в программе бесплатной газификации смогут участвовать все муниципалитеты

Фото: пресс-служба администрации региона

В Краснодарском крае участвовать в программе газификации смогут все муниципалитеты. В регионе стартовало бесплатное проведение газовых сетей. Вопрос подачи заявок жителями обсудили накануне на краевом планерном совещании.

- Необходимо объяснить алгоритм действий, подробно рассказать людям о программе, какие документы необходимо собрать. У жителей возникает много вопросов по поводу того, куда нужно обращаться и какие сроки программы установлены, - отметил Вениамин Кондратьев.

На совещании также обсудили вопрос ЖКХ в краснодарском ЖК "Радонеж": с апреля текущего года здесь нет горячей воды. Проблему поручено решить в ближайшее время. Одна из тем, с которой обращаются жители, - возведение социальных объектов.

- Люди хотят, чтобы в их населенных пунктах тоже появлялись школы, детские сады. Называемые сроки не должны отличаться от реальных, - подчеркнул губернатор края. - У нас на 70% социально ориентированный бюджет, но одномоментно мы не можем начать стройки во всех городах. Надо взаимодействовать и говорить по-честному, что и когда именно мы построим, напоминать, что работаем в рамках графика.

Глава региона также поручил заместителям раз в две недели выезжать в муниципалитеты для решения вопросов по отраслям.