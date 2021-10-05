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Общество5 октября 2021 18:37

По данным МТС, сбой в сети привел к увеличению звонков и SMS

Публикуем свежую аналитику
Василина КОПЫЛОВА
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4 октября активные пользователи популярных соцсетей и мессенджеров столкнулись с серьезной проблемой. Связаться в Facebook, Instagram и WhatsApp ближе к вечеру оказалось невозможным.

По статистическим данным МТС, буквально за несколько часов «маленького апокалипсиса» использование SMS-сообщений увеличилось почти в пять раз, а продолжительность звонков в 2,5 раза. Если сравнивать с любым обычным днем в данное время суток.

В целом суточный трафик Facebook и WhatsApp только за вечер 4 октября снизился в сети МТС на 30 процентов, Инстаграм – на 23 процента. «ВКонтакте» и TikTok остались на тех же позициях. У «Одноклассников» показатель подрос на 5,5 процента, у Twitter – на 6 процентов.