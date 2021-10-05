На Кубани полицейский повесил на станичника дело, которое тот не совершал

Кубанский полицейский составлял незаконные протоколы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыловском районе полицейских, находясь при исполнении обязанностей огульно обвинил местного жителя в нарушении правил поведения при чрезвычайных ситуациях. Об этом «КП-Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.

- По версии следствия, 9 июня полицейских зашел в дом жителя станицы Крыловской и обнаружил того за употреблением запрещённых веществ. Сержант составил протокол и повесил на 36-летнего мужчину еще одно правонарушение - невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновении, которое влечет за собой штраф от 1 до 30 тысяч рублей. При этом достоверно зная, что человек данного правонарушения не совершал, - рассказал источник в правоохранительных органах.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело. Обвинение не предъявлено, мера пресечения не избрана.

Причём, следователи подозревают что у районных полицейских подобная практика была в ходу давно. Данный случай был выявлен во время расследований похожего уголовного дела, но в отношении другого служителя правопорядка.