Полицейский попал в аварию и заживо сгорел в своём автомобиле на Кубани

Полицейский сгорел в своем автомобиле
В Красноармейском районе за рулем своего автомобиля погиб полицейских-кинолог, сообщил источник в правоохранительных органах. 32-летний мужчина сначала утроил гонки по трассе, а после, не справившись с управлением автомобиля, врезался в железобетонный забор.
- Старший сержант находился в учебном отпуске. Находясь за рулем своего автомобиля, он проявил невнимательность и допустил наезд на железобетонное ограждение ремонтного участка автомобильной дороги, в следствии чего автомобиль загорелся, - рассказал «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.
С места аварии мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание.
Назначено проведение служебной проверки.