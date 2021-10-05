Полицейский попал в аварию и заживо сгорел в своём автомобиле на Кубани

Полицейский сгорел в своем автомобиле

В Красноармейском районе за рулем своего автомобиля погиб полицейских-кинолог, сообщил источник в правоохранительных органах. 32-летний мужчина сначала утроил гонки по трассе, а после, не справившись с управлением автомобиля, врезался в железобетонный забор.

- Старший сержант находился в учебном отпуске. Находясь за рулем своего автомобиля, он проявил невнимательность и допустил наезд на железобетонное ограждение ремонтного участка автомобильной дороги, в следствии чего автомобиль загорелся, - рассказал «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

С места аварии мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание.

Назначено проведение служебной проверки.