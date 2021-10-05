В Новороссийске досрочно начнется отопительный сезон

В Новороссийске досрочно начнут отопительный сезон. Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В Новороссийске досрочно начинается отопительный сезон, сообщили в администрации города. Такое решение было принято в связи с неблагоприятными сводками синоптиков.

- В связи с нестабильной температурой наружного воздуха, что создаёт недостаток тепла и угрозу возникновения пожаров, а также из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки рекомендовано начать отопительный сезон как можно скорее, - рассказал исполняющий обязанности главы города Роман Бреус.

Теплоснабжение начнется с 7 октября. Первыми потеплеют батареи в социальных объектах: школах детских садах и больницах. Потом начнут подавать тепло и в жилые дома.