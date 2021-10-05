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Общество5 октября 2021 20:48

Поссорилась с учителем: стали известны причины исчезновения 13-летней девочки из Новороссийска

Стали известные причины исчезновения 13-летней девочки, которую и искали в начале октября
Евгения ХАЛИКОВА
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После конфликта с учителем девочка побоялась идти домой и сидела в подъезде

После конфликта с учителем девочка побоялась идти домой и сидела в подъезде

Фото: Олег УКЛАДОВ

Диана К. рассказала полицейским почему приняла решение уйти из дома. Девочка поссорилась с учителем и побоялась идти домой, рассказал источник в правоохранительных органах.

- В 20:57 школьница вышла на связь с одноклассницей, которой сообщила о том, что возвращаться домой не хочет, хочет побыть одна. В школе произошел конфликт с учителем, - рассказал «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Умница и хорошистка пропала 1 октября. Вышла из школы, но до дому не дошла. Родители пытались связаться с ней по телефону, однако мобильник девочки молчал. Подростка искали всем городом. Фотографии шестиклассницы с просьбами помочь в ее поисках, появились во всех пабликах Новороссийска.

Поздно вечером девочку нашли в гостях у подруги.

Сейчас в деталях происшествия разбираются полицейские и директор школы, где учится Диана и преподает обидевший ее учитель.