Ребёнок пострадал в аварии в Сочи

Лихач за рулем спровоцировал аварию. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Краснодарскому краю

В Сочи лихач за рулем спровоцировал аварию, сообщили в Госавтоинспекции. Второго октября в 18.05 водитель «ВАЗ 217030» направлялся в Дагомыс.

- Он двигался со скоростью, не обеспечивающей возможностью постоянного контроля за движением транспортного средства, при возникновении опасности, не справился с управлением своего транспортного средства, - рассказали «КП-Кубань» в Госавтоинспекции по Краснодарскому краю.

На серпантине водитель допустил занос влево, вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «Рено Логан», который двигался в встречном направления.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир транспортного средства «Рено Логан».