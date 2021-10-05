В модернизацию котельных вложили 1 млрд рублей на Кубани

В администрации региона обсудили готовность к предстоящей зиме. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В администрации Краснодарского края 5 октября обсудили готовность региона к предстоящей зиме. Кубанские котельные готовы к наступающим холодам, в некоторых районах досрочно начинается отопительный сезон.

- Холода на Кубани в этом году наступили рано, но мы заранее подготовились, модернизировали тепловой комплекс региона. Только за последние 5 лет в крае было заменено порядка 150 котельных и эту работу необходимо продолжать, - рассказал вице-губернатор Александр Трембицкий.

Переоснащение изношенных и устаревших котельных обошлось примерно в 1 млрд рублей. В будущем в рамках инвестиционных и концессионных соглашений будут модернизированы котельные в Ейском, Успенском, Северском, Ленинградском, Кущевском районах и Горячем Ключе.