Режим повышенной готовности сохранится в Новороссийске до 11 октября

В Новороссийске ухудшается погода. Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В Новороссийске сохраняется тревожное настроение, охватившее город и горожан в последние дни. По данным Северо-Кавказского управления гидрометеорологии городу угрожает ветер до 32 м/c. Такие порывы способны легко вырвать с корнем дерево или скрутить кровлю на здании.

Ухудшение погоды прогнозируют к вечеру 5 октября. Режим повышенной готовности введен в Новороссийске с 09:00 часов утра 5 октября 2021 года и продлится до 09:00 часов утра 11 октября 2021 года, - рассказали в мэрии города-героя.

Все городские экстренные службы переведены в круглосуточный режим работы. Население просят ограничить количество прогулок по городу, особенно небезопасно в парках и под опорами ЛЭП.