84 млн рублей выручили на «Кубанской ярмарке» участники

"Кубанская ярмарка" - выставка достижений местных фермеров. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре с 30 сентября и по 3 октября работала «Кубанская ярмарка». Агропромышленная выставка собрала 500 фермеров как крупных, так небольших крестьянских хозяйств, которые привезли на выставочные площадки свою продукцию.

– «Кубанская ярмарка» прошла очень успешно. Фермеры реализовали почти 230 тонн сельхозпродукции и выручили почти 84 млн рублей, – рассказал вице-губернатор Андрей Коробка.

Региональные фермеры на ярмарке и себя показали и сами посмотрели. Подобные мероприятия дли них – это прежде всего возможность найти новые точки сбыта продукции.

Агропромышленная «Кубанская ярмарка» - одно из крупнейших событий Краснодарского края.