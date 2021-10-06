Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 октября 2021 0:08

Улетел, но обещал вернуться стадион «Краснодар»

В соцсетях появился фантастический ролик о межпланетном путешествии одной из городских достопримечательностей
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Космонавт явно обрадовался прилету "тарелки". Фото: скриншот видео

Космонавт явно обрадовался прилету "тарелки". Фото: скриншот видео

Забавный видеоролик с межпланетным путешествием стадиона «Краснодар» появился в соцсетях. По сценарию над космонавтом, покоряющем инопланетную пустыню, пролетает неопознанный летающий объект. Хотя любой краснодарец эту тарелку угадает мгновенно. Покоряет космос одна из главных достопримечательностей краевого центра – стадион «Краснодар». На вопрос о цели визита создатели ролика ответили уклончиво: "Время покажет".

Так что либо состоялся межгалактический матч, либо игроки ФК «Краснодар» все же немного инопланетяне и летали домой.

Из Краснодара улетел одноименный стадион. Видео: @bergwch