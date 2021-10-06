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Общество6 октября 2021 0:30

Узнали, где будут отключения света в Сочи 6 октября 2021

Сочинские электрики продолжают работы в микрорайонах курорта
Евгения ХАЛИКОВА
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Жителям Сочи придется посидеть без света.

Жителям Сочи придется посидеть без света.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории Сочи продолжается планово-предупредительный ремонт. В связи с чем не получится избежать отключений электроэнергии. Энергетики опубликовали список адресов, по которым в ближайшие сутки пройдут веерные отключения.

Адлерский район

Здесь с 08:00 до 19:00 не будет света на улицах Камская, Краснофлотская, Форелевая, Ивановская, Казачий Брод, Тимашевская, Новгородская, Кропоткинская, Афипская, Светогорская, Витебская, Рижская, Комарова, Бакинская, Блинова, Веселая, Ворошиловградская, Каспийская, Коммунаров, Миндальная, Кутаисская, Пограничная и Черновицкая. Также запланированы отключения в садовых товариществах "Кедр", "Пекан", "Луч" и "Черноморец".

Хостинский район

В этом внутригородском округе будут обесточены дома на улицах Чекменева, Аллея Челтенхема, Есауленко, Абовяна, Леселидзе, Пятигорская и Земнухова. Также посидеть в темноте придется жителям садового товарищества "Заполярник".

Центральный район

Ограничения коснутся пользователей электроэнергии по улицам Виноградная, Горького, Ландышевая, Крымская и Кавказская. Поисками альтернативных источников энергии придется заняться и населению садовых товариществ «Экран» и «Заря-3», а также проживающим в переулках Пасечный, Рахманинова, Хлебозаводской и Рабочий.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.