«Точки роста» появились в школах Тихорецкого района

В сельских школах можно изучать робототехнику. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В двух тихорецких школах появились суперсовременные центры образования «Точки роста». Это целый комплекс научных лабораторий, в которых могут заниматься ребята из школ станиц Алексеевской и Терновской. Центры появились благодаря национальному проекту «Образование».

- Теперь школьникам доступны занятия физикой, робототехникой, химией, программированием и информатикой. В 2021 году это первые центры по таким направлениям. Кабинеты оснастили новейшим оборудованием. Это даст возможность получать современное образование. Уверен, детям будет интересно в новом формате изучать предметы, - написал в социальных сетях Вениамин Кондратьев.

Чтобы преподавать в новых центрах, педагогам сельских школ пришлось пройти повышение квалификации.

Краснодарский край входит в число лидеров в стране по количеству подобных школьных лабораторий. Сейчас на территории региона открыто 195 «Точек роста». В 2021 году появятся еще 134.