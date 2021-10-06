Погода на 6 октября 2021 года в Краснодаре: воздух прогреется до плюс 14 градусов Фото: Зоя ВИШНЕВАЯ

Бабье лето вернется на Кубань. Такие прогнозы дают синоптики. Только случится это на следующей неделе. Когда воздух в регионе прогреется до плюс 24 градусов.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 6 октября 2021 года в Краснодаре.

- Пока ожидаем небольшое похолодание, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – В среду воздух прогреется до плюс 14 градусов.

Также в Краснодаре сохранится шквалистый ветер. Его порывы будут достигать 14 м/с.