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В Сочи устраняют последствия сходов оползней. Работы не прекращались всю ночь. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.

- Спасатели, работники дорожных, коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций расставили световые вышки и рассредоточили силы и средства в зоне бедствия, – написал в телеграме глава города.

Всего к ликвидации последствий природной стихии привлечено 22 единицы техники. Специалисты уже использовали почти 600 тонн инертных материалов. Они нужны для отсыпки дороги.

- Подъезд к коттеджному посёлку, где вчера ночью сошел оползень, восстановлен. Также высвобождено восемь автомобилей местных жителей, – добавил Копайгородский.

Отмечается, что ситуация со сходом оползней находится на контроле у оперативного штаба. Также работы не прекращаются на федеральной трассе А-147 Джубга - Сочи. Из-за движения грунта она была частично повреждена.

- Движение на повреждённых стихией участках сохраняется и идёт локально в режиме реверса, – добавил глава курорта.

Сегодня на курорте установится благоприятная погода. Она позволит оперативным службам региона работать в полном объеме и ликвидировать последствия непогоды в ближайшие сроки.