Фото: пресс-служба министерства культуры Краснодарского края

Произведения Исаака Левитана из Русского музея выставят в Краснодаре. Экспозиция картин пройдет в музее имени Ф. А. Коваленко. Она откроется 10 октября.

Выставка «Исаак Левитан и его современники» продлится полтора месяца – до 14 ноября. В основе экспозиции лежат 19 картин Исаака Левитана. Некоторые из них практически никогда не показывались публике.

- Посетители выставки увидят около полусотни замечательных художественных образов природы из собрания Русского музея, – сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

Отмечается, что произведения покажут особенность развития и успехи пейзажа в искусстве на рубеже 19-20 веков. Вместе с произведениями Исаака Левитана на выставке будут представлены картины из фонда музея.