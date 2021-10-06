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Муниципальные центры управления заработали в 34 районах Краснодарского края. Они были организованы по поручению главы Кубани Вениамина Кондратьева.

- Это правильно, поскольку около половины всех сообщений, поступающих в ЦУРы, приходится на муниципальные образования, - подчеркнул руководитель краевого Центра управления регионом Юрий Шевченко.

Отмечается, что до конца года центры управления распахнут двери в Ейском и Павловском районах. Они объединят в себе сразу несколько направлений, таких как единая дежурно-диспетчерская служба, центр мониторинга движения на дорогах и сервис обратной связи с населением.