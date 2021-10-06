Число заболевших увеличивается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Адыгее с 11 октября запретили проводить банкеты, свадьбы и похороны. Об этом сообщили в правительстве республики после заседания оперштаба.

Минздраву региона поручено ускорить вакцинацию жителей, помимо коронавируса, от других сезонных инфекций. Кроме того, ужесточается контроль за ношением масок в общественных местах.

По данным на 5 октября, в Адыгее с начала пандемии коронавирус выявили у 19 тысяч 948 человек. Рост за сутки — 48 случаев заражения. За все время в республике от последствий коронавируса скончались 450 человек.