«Россети Кубань» установила 2,8 тысячи «умных» счетчиков в юго-западном энергорайоне

Фото: «Россети Кубань».

Специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» с начала 2021 года смонтировали 2,8 тысячи новых приборов учета электроэнергии. «Умные» счетчики были установлены потребителям в пригороде Анапы, Геленджика, Новороссийска, а также Абинском и Крымском районах Краснодарского края. Приборы с возможностью дистанционной передачи данных установлены абонентам компании бесплатно.

С помощью комплекса современных высокотехнологичных устройств, объединенных в единую сеть, показания новых приборов учета автоматически передаются на главный сервер компании. Далее параметры поступают в энергосбытовые организации для формирования квитанций на оплату. Это означает, что обладателей новых счетчиков не посещают для проверок инспекторы и контролеры.

Кроме того, современная система учета электроэнергии позволяет потребителям экономить. Приборы можно запрограммировать на учет по зонам суток и самостоятельно корректировать нагрузку, перенося работу энергоемкой техники в зону действия более низкого тарифа. При этом за эксплуатацию, поверку и ремонт полностью отвечает собственник «умных» счетчиков – электросетевая компания.

– Установка интеллектуальных приборов не только значительно повышает качество и точность учета, но и дает возможность автоматически выявлять очаги потерь электроэнергии, а также исключает вмешательство в работу энергосистемы недобросовестных лиц, – отметил директор Юго-Западных электрических сетей Владимир Лебедев.

До конца года специалисты планируют установить порядка пяти тысяч «умных» приборов учета в зоне ответственности Юго-Западных электрических сетей.

СПРАВКА «КП»

«Умный» счетчик – прибор учета на основе микропроцессорного устройства, работающий по определенным алгоритмам и наделенный рядом дополнительных функций (встроенное реле нагрузки, электронные пломбы на вскрытие клеммной крышки и корпуса ПУ, контроль некоторых показателей качества электроэнергии, контроль магнитного поля и др.), имеющий возможность (канал(ы) связи) для включения в автоматизированную систему сбора учетной информации;