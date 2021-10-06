Фото: admkrai.krasnodar.ru

Проверка систем оповещения населения пройдет на Кубани. Сирены зазвучат в среду, 6 октября.

- С 10:40 до 12:00 прозвучат сирены, оповещающие жителей региона о возможной опасности, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Отмечается, что это будут плановые работы по проверке состояния систем. На период звучания сирен местных жителей просят включить любой из десяти общедоступных российских каналов, «Радио России» или ознакомиться со специальным сообщением лично.

Добавим, что на Кубани установлено около 2,3 тысячи устройств, которые оповещают население в чрезвычайных ситуациях.