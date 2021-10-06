Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубань представит достижения на агропромышленной выставке в Москве. Форум «Золотая осень – 2021» стартует в столице.

- Стенд разместился на площади порядка 200 кв. метров с продукцией от ведущих производителей, в том числе ориентированной на экспорт, выпускаемой под брендом «Сделано на Кубани», – отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что отдельно на выставке будут презентованы вина Кубани. Они уже стали имиджевой составляющей агротуризма в Краснодарском крае.

Сейчас на Кубани производят вина сразу три крупных компании. Это «Фанагория-Агро», «Южная», и «Таманский биотехнологический центр».

- Питомники обеспечивают потребность Кубани в посадочном материале на 85%. Нами взят курс на расширение площадей, занятых под виноградниками, их инвентаризацию и закрепление в генпланах, чтобы не допустить использования ни для каких иных целей, – заключил глава региона.

Отметим, что на Кубани расположена треть виноградников страны. Ежегодно краевые хозяйства собирают около 200 тысяч тонн винограда. Это почти половина валового сбора в России.